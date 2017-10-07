Россияне в СЦКК фиксируют фейковые обстрелы боевиков со стороны сил АТО

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Суббота, 7 октября 2017, 14:19

Российская сторона СЦКК фабрикует сообщение об обстреле со стороны Вооруженных Сил Украины позиций подразделений сил ОРДО и ОРЛО вдоль линии разграничения из оружия, которое запрещено минскими соглашениями.

Об этом 7 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Так, они (российская сторона СЦКК) сообщают, что якобы ночью и утром 7 октября ВСУ обстреляли позиции подразделений НЗФ ОРДО в районе Вольво-центра в пригороде Донецка, Жабичево, Минерального, Довгого, Яковлевки и Спартака", - говорится в сообщении.

По данным российской стороны СЦКК, ВСУ якобы вели огонь по направлению населенных пунктов Пески, Авдеевки, Лобачево, Лопаскино и Вентствол из танка, минометов калибра 82 мм, ручных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Наблюдательная группа украинской стороны СЦКК информацию о обстрелах не подтверждает", - говорится в сообщении.

Темы: АТО Росcия
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