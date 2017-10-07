В США проведут новое слушание по делу "Касперского"

223 просмотра
Суббота, 7 октября 2017, 15:48

В США запланировали новое слушание по делу "Лаборатории Касперского" относительно возможного использования антивирусов компании спецслужбами России для шпионажа.

Об этом сообщает Reuters.

"Я с нетерпением жду участия в слушании, как только оно будет назначен", - сказал руководитель компании Евгений Касперский.

Решение о проведении слушания было принято после того, как стало известно, что российским хакеры украли высококлассифицированную секретную информацию у сотрудника американского Агентства национальной безопасности, на ноутбуке которого стояло программное обеспечение от "Лаборатории Касперского".

Как отмечается, слушание назначили на 25 октября. Однако кто будет давать на нем показания - не сообщается.

Как известно, "Лаборатория Касперского" производит антивирусное программное обеспечение. В Соединенных Штатах Америки эту компанию подозревают в связях с российскими властями и спецслужбами – она ​​это отрицает.

В июне 2017 года комитет Сената США по вооруженным силам предложил запретить использование продукции "Лабортаории Касперского" в американских оборонных структурах. Соответствующая поправка появилась и в проекте касательно оборонного бюджета на 2018 год.

Напомним, сотрудникам министерства обороны США хотят запретитьиспользование программного обеспечения, разработанного "Лабораторией Касперского", из-за опасений, что российская компания может быть подвержена влиянию Кремля.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Главные новости
В Минсоцполитики объяснили, что будет со спецпенсиями чиновников и судей
Порошенко подписал закон об особом самоуправлении на Донбассе
Нардеп Грановский заявил, что у него ничего не крали
Сутки в АТО: 9 обстрелов, один боец ВСУ был ранен
Все новости
attraction point

В Киеве открывают БДСМ-бар

Кто такой Кадзуо Ишиґуро, и за что он получил Нобелевскую премию

схемы

Отмываете деньги? Нацбанк идет к вам!