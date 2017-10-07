В США проведут новое слушание по делу "Касперского"

В США запланировали новое слушание по делу "Лаборатории Касперского" относительно возможного использования антивирусов компании спецслужбами России для шпионажа.

Об этом сообщает Reuters.

"Я с нетерпением жду участия в слушании, как только оно будет назначен", - сказал руководитель компании Евгений Касперский.

Решение о проведении слушания было принято после того, как стало известно, что российским хакеры украли высококлассифицированную секретную информацию у сотрудника американского Агентства национальной безопасности, на ноутбуке которого стояло программное обеспечение от "Лаборатории Касперского".

Как отмечается, слушание назначили на 25 октября. Однако кто будет давать на нем показания - не сообщается.

Как известно, "Лаборатория Касперского" производит антивирусное программное обеспечение. В Соединенных Штатах Америки эту компанию подозревают в связях с российскими властями и спецслужбами – она ​​это отрицает.



В июне 2017 года комитет Сената США по вооруженным силам предложил запретить использование продукции "Лабортаории Касперского" в американских оборонных структурах. Соответствующая поправка появилась и в проекте касательно оборонного бюджета на 2018 год.

Напомним, сотрудникам министерства обороны США хотят запретитьиспользование программного обеспечения, разработанного "Лабораторией Касперского", из-за опасений, что российская компания может быть подвержена влиянию Кремля.

Экономическая правда