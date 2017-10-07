РФ согласилась на встречу по задержанных украинских пограничниках

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Суббота, 7 октября 2017, 16:19

Российская сторона согласилась на погранично-представительную встречу относительно задержанных украинских пограничников.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире "112 Украина".

"Российская сторона согласилась на погранично-представительную встречу, которая должна состояться 9 октября. Возможно, это поможет нам наконец-то разобраться в том, что произошло на границе несколько дней назад", - сказал Слободян.

Он отметил, что подробностей задержания коллег в украинских пограничников нет.

"Насколько я понимаю, их держат в управлении ФСБ в Брянске. Об их состоянии неизвестно, поскольку никакого контакта с ними нет", - сказал Слободян.

Он также отметил, что мать одного из задержанных пограничников пыталась получить разрешение на встречу с сыном, однако ей отказали.

Как известно, 3 октября 2 офицера отдела пограничной службы "Знобь-Новгородское" Сумского пограничного отряда осуществляли мониторинг участка государственной границы, а около 20:00 связь с ними прервалась.

Позже российская сторона официально подтвердила задержание военнослужащих на границе Сумской области.

6 октября в Госпогранслужбе Украины сообщили, что к задержанным не допускают украинского консула.

Темы: Росcия Пограничная служба
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