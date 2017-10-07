Грицак: Следователи выписали уведомление о подозрении лидеру группы Вагнера

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Суббота, 7 октября 2017, 17:18

Следователи СБУ выписали уведомление о подозрении предводителю ЧВК Вагнер Дмитрию Уткину.

Об этом 7 октября на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак.

"На имя Уткина Дмитрия Валерьевича следователями СБУ выписано уведомление о подозрении. ... В понедельник (9 октября) мы передадим его в прокуратуру", - сообщил Грицак.

Он добавил, что "работа по документированию преступной деятельности ЧВК Вагнера продолжается".

Отвечая на вопросы журналистов, Грицак сообщил, что к деятельности ЧВК Вагнера также причастны около 40 граждан Украины. 

Глава СБУ также сообщил, что в Брюсселе 19 октября состоится специальный брифинг по ПВК Вагнер, который будет организован с помощью МИД и МИП.

Как известно, ранее Грицак сообщил, что члены частной военной компании Вагнера (Дмитрия Уткина) действовали на территории Украины с 2014 года и причастны к уничтожению украинского самолета Ил-76 на Донбассе, штурму луганского аэропорта и событиям в Дебальцево.

Украинская правда

Темы: СБУ Донбасс Росcия армия
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