Меркель объявила о начале коалиционных переговоров

141 просмотр
Суббота, 7 октября 2017, 17:27

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые объявила о начале коалиционных переговоров в "Ямайка-формате": с Партией зеленых и Свободными демократами.

Об этом канцлер заявила во время выступления перед Молодежным союзом Германии в Дрездене, передает Focus.

Меркель подчеркнула, что и в дальнейшем будет защищать достижения, достигнутые нынешней "большой коалицией", однако ей понятно, "в ближайшем будущем социал-демократы больше не будут правящей партией".

После этого она сделала заявление о начале коалиционных консультации с Зелеными и Свободными демократами (по партийным цветам эту коалицию называют Ямайкой). Это заявление зал встретил аплодисментами.

Меркель отмечает, что коалиционные переговоры не будут простыми - все партии должны пойти на уступки. При этом она анонсировала омоложения правительства и приход на министерские должности новых лиц.

Неприятный момент - один из делегатов потребовал, чтобы Меркель подал в отставку из-за "потерю контроля в кризисе беженцев". В ответ Меркель заявила, что результаты последних выборов является "демократической легитимизацией" для формирования ею нового правительства.

Европейская правда

Темы: Германия Меркель
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Германия назвала продление особого статуса на Донбассе важным шагом 7 октября 2017, 04:38
Решение немецкого суда: кофе и булочка не являются завтраком 3 октября 2017, 08:55
Как Украине взаимодействовать с новой немецкой оппозицией 1 октября 2017, 15:00
powered by lun.ua
Главные новости
СБУ: Группа Вагнера причастна к катастрофе Ил-76 на Донбассе
В Минсоцполитики объяснили, что будет со спецпенсиями чиновников и судей
Порошенко подписал закон об особом самоуправлении на Донбассе
Нардеп Грановский заявил, что у него ничего не крали
Все новости
такие планы

11 проектов сентября, которые изменят Киев в ближайшее время

альтернатива

Британка стала известным тревел-фотографом, не выходя из дома

о новой роли музеев

Не воспринимайте гостей как потенциальных нарушителей