Меркель объявила о начале коалиционных переговоров

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые объявила о начале коалиционных переговоров в "Ямайка-формате": с Партией зеленых и Свободными демократами.

Об этом канцлер заявила во время выступления перед Молодежным союзом Германии в Дрездене, передает Focus.

Меркель подчеркнула, что и в дальнейшем будет защищать достижения, достигнутые нынешней "большой коалицией", однако ей понятно, "в ближайшем будущем социал-демократы больше не будут правящей партией".

После этого она сделала заявление о начале коалиционных консультации с Зелеными и Свободными демократами (по партийным цветам эту коалицию называют Ямайкой). Это заявление зал встретил аплодисментами.

Меркель отмечает, что коалиционные переговоры не будут простыми - все партии должны пойти на уступки. При этом она анонсировала омоложения правительства и приход на министерские должности новых лиц.

Неприятный момент - один из делегатов потребовал, чтобы Меркель подал в отставку из-за "потерю контроля в кризисе беженцев". В ответ Меркель заявила, что результаты последних выборов является "демократической легитимизацией" для формирования ею нового правительства.

Европейская правда