В Верховном Суде хотят создать антикоррупционную палату – эксперт РПР

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Суббота, 7 октября 2017, 17:44

В Верховном Суде Украины в ближайшее время собираются создать специализированную антикоррупционную палату, которая должна выступить кассационной инстанцией во всех антикоррупционных дел.

Об этом пишет главный эксперт антикоррупционной группы "Реанимационный пакет реформ" Александр Леменов в статье для DT.UA.

По его мнению, быстрое создании антикоррупционной инстанции в новом Верховном Суде нет никакого смысла без создания судов первой и второй (апелляции) инстанции.

"Это как начинать возведение дома с монтажа окон или конструирования крыши. Такие инициативы лишены всякого институционального смысла", - отмечает эксперт.

Как сообщалось, европейская комиссия "За демократию через право" приняла заключение относительно двух законопроектов о создании системы антикоррупционного судопроизводства.

В заключении ВК отдельно указано, что зарегистрированный в ВР законопроект №6011, который был подготовлен группой экспертов, и зарегистрирован за подписями нескольких депутатов во главе с Егором Соболевым, "является хорошей основой" для создания Высшего специализированного антикоррупционного суда.

Темы: Верховный суд коррупция суд
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