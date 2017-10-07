АТО: Боевики сохраняли "тишину" только на одном направлении

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Суббота, 7 октября 2017, 19:19

В субботу боевики ОРДЛО минимизировали количество обстрелов, в полной мере режим "тишины" сохранялся только на Луганском направлении.

Об этом вечером 7 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.

По данным штаба, на Донецком направлении позиции сил АТО были обстреляны в районе Песков и Авдеевской промзоны, на Приморском - возле Водяного.

"Силы АТО огнем на поражение прекратили активность противника", - сообщили в штабе АТО.

С начала суток огонь в сторону противника открывался силами АТО только один раз вблизи Водяного.

Также в штабе подчеркнули, что все обвинения сил АТО в обстрелах "рассматриваются как провокации, направленные прежде всего на эскалацию конфликта".

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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