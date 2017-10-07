АТО: Боевики сохраняли "тишину" только на одном направлении
В субботу боевики ОРДЛО минимизировали количество обстрелов, в полной мере режим "тишины" сохранялся только на Луганском направлении.
Об этом вечером 7 октября сообщили в пресс-центре штаба АТО.
По данным штаба, на Донецком направлении позиции сил АТО были обстреляны в районе Песков и Авдеевской промзоны, на Приморском - возле Водяного.
"Силы АТО огнем на поражение прекратили активность противника", - сообщили в штабе АТО.
С начала суток огонь в сторону противника открывался силами АТО только один раз вблизи Водяного.
Также в штабе подчеркнули, что все обвинения сил АТО в обстрелах "рассматриваются как провокации, направленные прежде всего на эскалацию конфликта".
Украинская правда
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