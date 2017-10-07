Луценко пожаловался на решение суда для таможенников-взяточников

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Суббота, 7 октября 2017, 19:53

Служба безопасности Украины задокументировала причастность руководителя и заместителей Винницкой таможни к систематическому сбору взяток за оформление товаров без полной уплаты налогов.

Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил вечером 7 октября на своей странице в Facebook.

"Во время сбора очередной мзды для руководства задержан работник таможни. По месту жительства его брата выявлено 114 тыс. долларов в пакетах с названиями обществ, которые проводили незаконные экспортно-импортные операции", - отметил глава ГПУ.

По данным Луценко, следствие "обрабатывает информацию о причастности руководства ГФС Винницкой области к крышеванию незаконного экспорта орехов".

"Реакция руководства ГФС Украины на спецоперацию - правильная: закон один для всех. Решение суда привычное: вместо 3 млн грн назначено 160 тыс. грн залога", - отметил генпрокурор.

 
 

Темы: Луценко таможня взятка
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