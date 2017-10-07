В Петербурге более сотни задержанных на акции в поддержку Навального – СМИ
В России в Петербурге, по данным "Новой газеты", задержаны более ста митингующих в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
Об этом идеться в сообщении "НГ".
"Петербург. По оценкам нашего корреспондента, уже задержаны около 100 человек (среди них - активист Ильдар Дадин и глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров ). С места уезжают первые автозаки", - отмечает издание.
В сообщении также утверждают, что полиция действует жестко.
"Одной из участниц митинга разбили голову. Еще одну девушку увезли на скорой со сломанной ногой", - пишет "НГ".
Женщина, которой питерские менты разбили голову при задержании. pic.twitter.com/e7Q12fmDC9— Илья Варламов (@varlamov) October 7, 2017
!!! Мегты разбили женщине голову!! pic.twitter.com/Gre4wpnlVS— Арсений Веснин (@ars_ves) October 7, 2017
Задерживают #питер pic.twitter.com/Zp5cp7HUWk— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) October 7, 2017
В то же время, на акциях в поддержку Навального в Москве пока известно только об одном задержании. Как отмечает медиа, на прошлой акции Навального 12 июня в столице России задержали почти 800 человек.
"Судя по всему, в этот раз полиции была дана команда не трогать митингующих. Удивительно, но несколько раз оцепление расступалось перед протестующими после криков "Пропускай", - отмечается в сообщении.
Кроме того, как пишет "Медуза", протестующие в Москве намерены задержаться на ночь.
"Сторонники Алексея Навального объявили, что намерены оставаться на Манежной площади, требуя освобождения политика и главы его предвыборной кампании Леонида Волкова из-под ареста", - говорится в сообщении.
По данным "Открытой России", собравшиеся на площади призвали принести им палатки и теплые вещи.
Как сообщалося, в десятках городов России проходят акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.
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