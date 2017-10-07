Сурков назвал конструктивными переговоры с Волкером

510 просмотров
Суббота, 7 октября 2017, 21:59

Помощник президента России Владислав Сурков назвал встречу со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером конструктивной.

Об этом сообщает российский "РБК".

Сурков выразил уверенность, что "в конечном итоге результат будет, не сомневаемся".

По словам помощника Путина, обе стороны подчеркнули необходимость выполнения минских соглашений при решающей роли "нормандского формата" и Минской контактной группы.

"Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми", - сказал Сурков.

Как сообщалось, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер провел встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым о перемирии на востоке Украины в Сербии.

Темы: Донбасс Росcия США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Волкер и Сурков поговорили о перемирии на Донбассе 7 октября 2017, 19:40
АТО: Боевики сохраняли "тишину" только на одном направлении 7 октября 2017, 19:19
"Еврооптимисты": Парубий нарушил регламент, подписывая закон о Донбассе 7 октября 2017, 19:00
powered by lun.ua
Главные новости
АТО: Боевики сохраняли "тишину" только на одном направлении
"Еврооптимисты": Парубий нарушил регламент, подписывая закон о Донбассе
СБУ: Группа Вагнера причастна к катастрофе Ил-76 на Донбассе
В Минсоцполитики объяснили, что будет со спецпенсиями чиновников и судей
Все новости
здоровье

Солнце, смех, шоколад и еще 23 совета, как укрепить свою иммунную систему

Instagram дня

Девушка постит фото тех, кто пристает к ней на улице

веганство

Почему некоторых людей дискриминируют из-за еды