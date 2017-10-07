В России задержали почти 300 человек на акциях в поддержку Навального

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Суббота, 7 октября 2017, 23:49

В России почти во всех городах завершились митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержан 271 человек.

Об этом сообщает "Новая газета".

"Почти во всех городах закончились акции протеста. По последним данным, всего в 26 городах России задержали 271 человека", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что 62 человека задержаны в Санкт-Петербурге, 57 - в Ярославле, 21 - в Краснодаре, 20 - в Липецке.

Также есть задержанные в Калининграде, Перми, Пскове, Саранске, Селятине, Сочи, Ставрополе, Твери, Тюмени и Якутске. Одного из задержанных в Краснодаре арестовали на трое суток.

При этом всех отпустили в Екатеринбурге, Ижевске, Нижнем Тагиле, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Туле, Тюмени и Южно-Сахалинске.

"На Манежной площади в Москве и на Дворцовой площади в Петербурге еще остаются протестующие. Полиция их не трогает", - пишет "НГ".

Как сообщалось, в многих городах России проходили акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

По данным "Новой газеты", в Петербурге задержаны более ста митингующих, а в Москве только одного.

Темы: Росcия оппозиция
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