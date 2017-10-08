На Днепропетровщине осквернили памятник погибшим военным перед открытием

На Днепропетровщине неизвестные осквернили памятник погибшим на Донбассе украинским военным 93-й отдельной механизированной бригады, открытие которого было запланировано на 7 октября.

Об этом со ссылкой на волонтеров пишет Радио Свобода.

В поселке Черкасском ночью накануне открытия злоумышленники облили памятник погибшим бойцам АТО краской, оставили надписи "смерть укропам" и "слава ДНР", попытались изувечить плакат бригады.

Как отметили в бригаде, несмотря на инцидент памятник успели привести в порядок, торжественное открытие состоялось. В церемонии приняли участие военные, родственники погибших, общественность. По информации из бригады, средства на памятник собирали сами военные и волонтеры.

За время боевых действий на Донбассе 93-я бригада потеряла 272 бойца.

Как сообщалось, 1 октября министр МВД Арсен Аваков заявил о задержании группы злоумышленников, которых подозревают в 9 преступлениях совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.