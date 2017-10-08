Трамп заявил, что в вопросе КНДР "сработает лишь одно"

Президент США Дональд Трамп заявил, что все соглашения с КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова не привели к успеху и, что "сработает лишь одно".

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Президенты и их администрации вели переговоры с Северной Кореей на протяжении 25 лет: были заключены соглашения, огромные суммы денег выплачены... не сработало. Договоренности нарушались до того, как высыхали чернила, выставляя американских переговорщиков дураками. Извините, но сработает лишь одно!", - написал он, не уточнив, что именно он имел в виду.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2017

Как сообщалось, Трамп предупредил Северную Корею о готовности применить силу, однако заявил, что этот вариант не является приоритетным для Вашингтона.

1 октября Трамп посоветовал госсекретарю Рексу Тиллерсон не тратить время на попытки переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.