В Болграде на месте Ленина поставили памятник российскому генералу

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Воскресенье, 8 октября 2017, 02:18
 

В райцентре Болград Одесской области открыли памятник российскому генералу Ивану Инзову, котрый в свое время был попечителем иностранных колонистов на территории нынешней Одесской области.

Об этом сообщает Укринформ.

Бюст царского генерала работы скульптора Александра Токарева разместили на мраморном постаменте, на котором раньше был памятник Ленину.

"Генералу Инзову - основателю Болграда" - высечены слова на пьедестале монумента.

Инициатором установки бюста выступил "Фонд имени Инзова", который возглавляет народный депутат Украины, член депутатской группы "Партия" Видродження" Антон Киссе.

Стоит отметить, что это уже второй памятник российскому генералу в южных районах Одесской области. Первый был открыт по инициативе президента Ассоциации болгар Украины Антона Киссе в райцентре Тарутино.

Темы: Одесская область декоммунизация
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