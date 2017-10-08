Полиция разогнала ночную акцию сторонников Навального в Москве

Московская полиция в ночь на 8 октября разогнала митинг сторонников оппозиционного политика Алексея Навального на Манежной площади.

Об этом пишет Meduza.

На Манежной площади находилось несколько десятков протестующих, они намеревались стоять неподалеку от Кремля всю ночь.

Как рассказал один из активистов, полиция действовала очень жестко. Были ли задержанные, неизвестно.

video: riot cops push portestors awah from red square pic.twitter.com/PUDev8jZB2 — Ilya Mouzykantskii (@ilyamuz) 7 жовтня 2017 р.

Протестующие под давлением полиции спустились в метро.

Как сообщалось, в России почти во всех городах завершились митинги в поддержку Навального, задержан 271 человек.

До ночи митинг на Манежной площади в Москве полиция не трогала.