Выборы нового президента ПАСЕ состоятся 9 октября

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Воскресенье, 8 октября 2017, 10:52

Выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоятся 9 октября, в первый день осенней сессии ПАСЕ, котораяпройдет в Страсбурге.

Об этом говорится в сообщении на сайте ассамблеи.

На должность нового председателя ПАСЕ выдвинуты две кандидатуры - Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерс (Литва).

Президент ПАСЕ избирается тайным голосованием. Новый президент будет находиться в должности до открытия очередной сессии, которая состоится 22-26 января 2018 года.

Напомним, Педро Аграмунт подал в отставку с поста президента ПАСЕ. Временным спикером ПАСЕ был назначен первый вице-председателя ассамблеи Роджер Гейл.

В конце марта в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с Аграмунтом, несмотря на то, что онне был уполномочен ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

После этого в ПАСЕ начали официально требовать отставки Аграмунта.

Европейская правда

Темы: ЕС виборы
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