Прооперировали раненого заместителя председателя Одесского облсовета

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Воскресенье, 8 октября 2017, 12:43

Заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского прооперировали хирурги частного медицинского учреждения.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителей близкого окружения политика.

"Операция прошла успешно, Олег Владимирович выздоравливает", - сказал собеседник агентства.

Также в сообщении отмечается, что хирурги изъяли из тела Радковского пулю, которая застряла рядом с позвоночником.

Как сообщалось, 4 октября в центре Одессы было совершено покушение на заместителя председателя Одесского облсовета Олега Радковского, в результате чего политик получил пять пулевых ранений.

Темы: Одесса Батькивщина криминал
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