Гройсман: Пенсионеры получат более высокие пенсии уже в октябре
Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что президент Петр Порошенко подписал законопроекты в рамках пенсионной реформы.
Об этом он сообщил на страницах соцсетей.
"Президент подписал законопроекты по пенсионной реформе. Все пенсионеры уже в октябре получат новые высокие пенсии. Спасибо каждому за поддержку", - сообщил Гройсман.
"На следующей неделе начинаем выплаты", - добавил он.
Президент підписав законопроекти по пенсійній реформі. Всі пенсіонери вже в жовтні отримають нові #ВищіПенсії! Дякую кожному за підтримку! pic.twitter.com/YJ7RBu5b9l— Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 8, 2017
Как известно, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы. Законопроект предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года.
Больше о пенсионной реформе читайте в материалах "Все там будем". Что предусматривает пенсионная реформа от Гройсмана, Хочу на пенсию. Как изменит жизнь украинцев "реформа Гройсмана"
Украинская правда
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