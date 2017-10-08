Гройсман: Пенсионеры получат более высокие пенсии уже в октябре

Глава правительства Владимир Гройсман заявил, что президент Петр Порошенко подписал законопроекты в рамках пенсионной реформы.

Об этом он сообщил на страницах соцсетей.

"Президент подписал законопроекты по пенсионной реформе. Все пенсионеры уже в октябре получат новые высокие пенсии. Спасибо каждому за поддержку", - сообщил Гройсман.

"На следующей неделе начинаем выплаты", - добавил он.

Президент підписав законопроекти по пенсійній реформі. Всі пенсіонери вже в жовтні отримають нові #ВищіПенсії! Дякую кожному за підтримку! pic.twitter.com/YJ7RBu5b9l — Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 8, 2017

Как известно, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №6614, который входит в пакет пенсионной реформы. Законопроект предусматривает повышение пенсий с 1 октября 2017 года.

Больше о пенсионной реформе читайте в материалах "Все там будем". Что предусматривает пенсионная реформа от Гройсмана, Хочу на пенсию. Как изменит жизнь украинцев "реформа Гройсмана"

Украинская правда