Фильм об Олеге Сенцове номинировали на международную премию

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Воскресенье, 8 октября 2017, 21:17

Фильм российского режиссера Аскольда Курова "Процесс" стал номинантом международной премии Silver Eye-2017 как лучший документальный фильм Восточной и Центральной Европы.

Об этом сообщается на сайте европейского Института документального кино, пишет "Крым. Реалии".

Фильм про Олега Сенцова попал в категорию Feature - "История". 

Церемония награждения пройдет с 24 по 29 октября на Международном фестивале документальных фильмов в городе Йиглава (Чехия).

Кроме награды каждый победитель получит финансовую премию в размере 1500 евро.

Как известно, документальный фильм "Процесс" вышел в украинский прокат 6 апреля 2017 года.

Украинского режиссера Олега Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в мае 2014 года представители российских спецслужб в Крыму по обвинению в организации терактов.

25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму, а еще одного украинца Александра Кольченко – к 10 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

Сенцова и Кольченко в феврале 2016 года этапировали в Челябинскую область.

Позже Сенцова, который находился в колонии Якутска, перевели в колонию строгого режима в Иркутскепотом - в Челябинск.

23 сентября адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что ему неизвестно место нахождения украинского политзаключенного, а в Челябинском СИЗО заявили, что Сенцова к ним не этапировали.

Сам Сенцов в письме правозащитнице сообщил, что его этапируют из Иркутска в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Темы: Сенцов Росcия политзаключенные
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