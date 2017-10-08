Берлускони подарит Путину постельное белье

1820 просмотров
Воскресенье, 8 октября 2017, 22:36

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони подготовил в подарок на день рождения президента РФ Владимира Путина комплект постельного белья с изображением рукопожатия Путина и Берлускони.

Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на Instagram руководителя компании по производству постельного белья Микеле Каскавилла.

На пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков, за спиной у них — собор Василия Блаженного и Колизей.

 

По словам Каскавилла, мастера фабрики использовали машинную печать, а упаковка подарка была изготовлена вручную.

Как отмечает La Repubblica, это лишь один из подарков Берлускони Путину. Экс-премьер Италии взял этот подарок с собой в Москву, куда был приглашен на 65-летие Владимира Путина, который состоялся 7 октября.

Темы: Путин Берлускони
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На акциях в РФ задержали десятки людей, в Москве хотят "Россию без Путина" 7 октября 2017, 15:45
В центре Киева обнаженная активистка Femen поздравила Путина с днем рождения 7 октября 2017, 11:36
Путин рассказал об отношениях с Трампом 4 октября 2017, 18:18
powered by lun.ua
Главные новости
Украинцы завоевали "серебро" на ЧМ по спортивной гимнастике
OVERTIME: Главное в экономике за выходные
АТО: Боевики применяют тяжелое вооружение
Президент подписал закон о пенсионной реформе
Все новости
видео

Почему нас становится меньше? Доступно о сложных демографических вопросах

нам есть чем гордиться

Проекты, которые влюбляют в Украину

одесчина

Восстановленный за бюджетные деньги Ленин творчески "видоизменен" активистами