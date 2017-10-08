Берлускони подарит Путину постельное белье

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони подготовил в подарок на день рождения президента РФ Владимира Путина комплект постельного белья с изображением рукопожатия Путина и Берлускони.

Об этом пишет "Дождь" со ссылкой на Instagram руководителя компании по производству постельного белья Микеле Каскавилла.

На пододеяльнике изображено рукопожатие двух политиков, за спиной у них — собор Василия Блаженного и Колизей.

По словам Каскавилла, мастера фабрики использовали машинную печать, а упаковка подарка была изготовлена вручную.