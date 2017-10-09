В Йемене убиты пять вероятных боевиков "Аль-Каиды"

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Понедельник, 9 октября 2017, 03:41

Пять вероятных боевиков террористической группировки "Аль-Каиды" были убиты в Йемене в результате удара беспилотника.

Об этом сообщает Reuters.

Боевики были убиты в провинции Мариб. Местные жители сообщили, что их тела были обуглены до неузнаваемости.

Отмечается, что пока не было заявлений от других воинствующих группировок или сил США, которые неоднократно били из беспилотников по "Аль-Каиде" в Йемене.

Темы: терроризм
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