Проводник прятал в белье футболки с символикой СССР и РФ – пограничники

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Понедельник, 9 октября 2017, 09:25

В пункте контроля для железнодорожного сообщения "Хутор Михайловский" пограничники обнаружили товары, которые пытались скрыть от контроля на границе.

При проверке поезда сообщением "Москва – Кишинев" в мешке для белья пограничный наряд Сумского отряда обнаружил 19 футболок с символикой бывшего СССР и РФ.

Мешок лежал на третьей полке пассажирского купе, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

 
ГПСУ

Владельцем тайного товара оказался проводник этого поезда, 28-летний гражданин Молдовы.

 

Обнаруженные футболки изъяты в установленном порядке.

 

На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Темы: граница Пограничная служба Росcия Молдова
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