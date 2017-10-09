Турция ответила США приостановлением выдачи виз

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Понедельник, 9 октября 2017, 09:34

Представительство Турции в США приостановило выдачу неиммиграционных виз в ответ на аналогичное решение Вашингтона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Twitter посольства Турции.

Отмечается, что посольство Турции выпустило такое же заявление, как и США, поменяв местами только названия стран.

"Последние события заставили правительство США пересмотреть приверженность правительства Турции к обеспечению безопасности объектов и персонала американской дипмиссии. Чтобы минимизировать количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипмиссиях в Турции", - говорится в сообщении посольства США в Турции.

Как сообщалось, представительства США в Турции временно остановили обработку запросов на получение виз.

Такой шаг США может быть связан с арестом на прошлой неделе сотрудника американского генконсульства в Стамбуле.

Его якобы подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Турция обвиняет в организации попытки переворота.

 

Темы: Турция США
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