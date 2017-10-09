Трамп: Проблема КНДР должна была быть решена еще 25 лет назад

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Понедельник, 9 октября 2017, 09:50

Президент США Дональд Трамп заявил, что напряженность между США и Северной Кореей из-за ядерной программы Пхеньяна – это проблема, с которой он не должен был иметь дела.

Об этом Трамп заявил накануне в TBN шоу Huckabee, сообщает CNN.

"Эта (проблема. - ред.) должна была быть решена 25 лет назад", - заявил Трамп.

"Эта (проблема) должна была быть решена десять лет назад. Она должна была быть решена при администрации Обамы. Правда в том, Майк (Майк Хакаби, ведущий. – Ред.), что мне передали беспорядок. И не только в этом, мне передали беспорядок на Ближнем Востоке. Сплошной бардак", - заявил Трамп.

Кроме того, в интервью Трамп заявил, что при нем США никогда бы не вошли в Ирак.

"Это была большая ошибка. Это была поистине одна из самых больших ошибок в истории нашей страны", - сказал он о войне в Ираке. - "Потому что это как бросить камень в осиное гнездо... Именно так сформировалось ИГИЛ".

"Европейская правда"

Темы: США КНДР Трамп
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