Пограничники расспросят россиян, как в РФ попали их коллеги

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Понедельник, 9 октября 2017, 09:58

Погранично-представительская встреча между Украиной и Российской Федерацией в отношении двух задержанных украинских пограничников состоится в Брянске, где произошел инцидент.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

"Встреча будет проведена на том участке, где это произошло. Там будут только представители ГНСУ и представители пограничной службы ФСБ России. Будем обсуждать, каким образом наши пограничники попали в руки российских пограничников", – отметил он.

"Нам интересна позиция России относительно того, каким они видят будущее этой ситуации и как они будут ее решать", – сказал Слободян.

По его словам, украинская сторона прорабатывает основные версии произошедшего.

О том, где находятся задержанные, пока не известно.

Как известно, 3 октября двое сотрудников Госпогранслужбы Украины пропали в Сумской области недалеко от границы с Россией.

Областная прокуратура открыла уголовное производство.

Позже РФ официально подтвердила задержание двух украинских пограничников.

Поговорить с задержанными пытается украинский консул в России, но он получает отказ с объяснениями, что личности задержанных еще не установлены.

Российская сторона согласилась на погранично-представительную встречу по поводу задержанных украинских пограничников.

Темы: Пограничная служба Росcия
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