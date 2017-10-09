Гройсман хочет закон, наказывающий силовиков за давление на бизнес

796 просмотров
Понедельник, 9 октября 2017, 10:46

Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает принять закон, который бы предусматривал уголовную ответственность правоохранительным органам за давление на предпринимателей.

Об этом он заявил в понедельник на круглом столе "Культура добропорядочности - как движущая сила устойчивого развития".

"У меня есть вопрос: Почему мы до сих пор коррупционеров в погонах не привели к ответственности? Тех, кто давит, создает избыточное давление на реально работающий, честный бизнес страны", - отметил премьер.

В частности, глава правительства выступил с предложением создать рабочую группу, которая бы очень быстро, за 2-3 недели, написала соответствующий законопроект и подала его на рассмотрение Верховной Рады.

По его словам, у Кабинета министров есть "политическая воля" сформировать такой законопроект, но нужно, чтобы представители ассоциаций и других организаций, представляющих интересы бизнеса в Украине, направили своих юристов в соответствующую группу.

Как сообщалось, 14 сентября на встрече Петра Порошенко с представителями бизнеса и силовых структур достигли договоренности прекратить силовые операции на предприятиях.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Гройсман Кабинет министров Верховная Рада законодательство бизнес
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Президент подписал закон о пенсионной реформе 8 октября 2017, 16:17
Почему не увольняют Насирова? 6 октября 2017, 08:54
Как изменятся пенсии с 1 октября 5 октября 2017, 15:38
powered by lun.ua
Главные новости
ГПУ завершила расследование убийства Вороненкова
В ПАСЕ утвердили срочные дебаты по украинскому закону "Об образовании"
Приватбанк должен продать "Буковель", здание "1+1", самолеты МАУ - НБУ
Хроника 9 октября. Третий срок Кучмы и второй роспуск парламента Ющенко
Все новости
экспертное мнение

Приятное с полезным: Можно ли совмещать спорт и алкоголь

видео

Почему нас становится меньше? Доступно о сложных демографических вопросах

офіційно

Ученые определили ген, отвечающий за детские капризы