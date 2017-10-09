СБУ: Россия угрозами заставляла жителя Черниговщины шпионить

Сотрудники Службы безопасности Украины заявляют, что спецслужбы России пытались завербовать жителя Черниговской области.



По данным СБУ, украинец нелегально работал в России и попал в поле зрения спецслужб РФ, которые давлением и угрозами заставили его согласиться на сотрудничество.



"Угрожая уголовным преследованием за нелегальное трудоустройство, представители ФСБ заставили гастарбайтера вернуться в Украину и собрать информацию о количестве личного состава и техники украинских военных подразделений в приграничных с Россией районах", – заявляет СБУ.



"Мужчина также должен был предоставить сведения о средствах защиты государственной границы Украины, размещении военных объектов и конфиденциальные данные сотрудников украинских правоохранительных органов. После выполнения задания он должен был прибыть в РФ и передать информацию своим "кураторам", – уточняет ведомство.



По версии СБУ, вернувшись в Украину, мужчина связался с ее сотрудниками и дал показания о вербовке спецслужбами России и поставленных перед ним задачах.





По ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы на срок до 15 лет.



"Однако, учитывая, что житель Черниговской области не выполнил преступного задания иностранных спецслужб и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с ними и полученном задании, суд удовлетворил ходатайство органов следствия и освободил его от уголовной ответственности", – информирует СБУ.



Служба безопасности Украины призывает украинцев воздержаться от визитов в Россию, так как "факты вербовки наших граждан российскими спецслужбами становятся массовыми".