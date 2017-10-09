СБУ: Бывший и.о. директора "Промоборонэкспорта" вынес из ГП документы

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Понедельник, 9 октября 2017, 11:41

Бывшего исполняющего обязанности директора госпредприятия "Промоборонэкспорта" Владимира Терещенко подозревают в незаконном выносе с работы секретной документации.

Об этом говорится в материалах суда, сообщают "Українські новини".

Служба безопасности Украины расследует уголовное производство от 13 июня 2017 года по ч.1 ст. 333 (незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники) УК.

В частности, расследуют эпизод предоставления дочерним предприятием ГП "Укрспецэкспорт" государственным внешнеторговым и инвестиционным предприятием "Промоборонэкспорт" услуг по капитальному ремонту 3-х вертолетов Ми-17-1В для Военно-морского флота Мексики.

СБУ установила, что "Промоборонэкспорт" получил разрешение только на ремонт 4-х авиационных двигателей и 2-х главных редукторов, а не на предоставление услуг по учету, оценке и подтверждению их технического состояния.

Допрошенный в качестве свидетеля сотрудник СБУ подтвердил, что в ходе осуществления оперативно-служебной деятельности он получил информацию о причастности к данному преступлению экс-и.о. директора "Промоборонэкспорта" Терещенко и экс-замдиректора департамента контрактов предприятия.

"Кроме этого, согласно полученной информации, в марте текущего года после увольнения из ГВТИП "Промоборонэкспорт" подозреваемыми осуществлен вынос за пределы служебного помещения документальных материалов и других носителей информации по отдельным аспектам деятельности спецэкспортера", – сказано в судебных решениях.

На этом основании 26 июня правоохранители провели обыск по месту жительства Терещенко.

Обнаружили копию письма министру обороны Афганистана, копию перечня авиационно-технического имущества, необходимого для комплектования вертолетов типа Ми-8; копия перечня направлений работы по Вьетнаму и Таиланду; часть каталога изделий запчастей к самолету Су-27; копию письма Департамента контрразведки СБУ; визитные карточки Терещенко как заместителя руководителя представительства "THAI SON CORPORATION" в Украине и как партнера юридической фирмы "WERNER".

Все изъятое арестовано по решению суда.

Темы: армия производство СБУ
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