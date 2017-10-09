В Министерстве молодежи и спорта нашли признаки коррупции

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило ряд нарушений требований закона о предотвращении коррупции в Министерстве молодежи и спорта.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По ее данным, комиссия Нацагентства с 1 по 30 августа 2017 провела плановую проверку ведомства, во время которой установила проблемы с этикой поведения, предотвращением и урегулированием конфликта интересов и другие недостатки в его работе.

Учитывая это, на своем заседании 9 октября агентство внесло предписание главе министерства Игорю Жданову с требованием устранить все нарушения.

В частности, НАПК выявило следующие нарушения требований законодательства:

- министерство не подало на согласование в агентство доработанную антикоррупционную программу на 2017 год;

- не уведомило НАПК о случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций;

- не были обеспечені условия для сообщений работниками министерства о нарушении требований закона другим лицом через специальные телефонные линии, официальные сайты и средства электронной связи;

- запросы на проведение специальных проверок лиц, претендующих на занятие соответствующей должности, направлялись не во все органы, определенные в законе;

- справки о результатах специальной проверки были составлены без получения информации от всех органов.

"С целью устранения выявленных нарушений НАПК требует устранить нарушения требований закона "О предотвращении коррупции", провести в отношении работников министерства служебные расследования и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности", - отмечается в сообщении.

В агентстве подчеркивают, что предписание является обязательным к выполнению, иначе Жданов понесет административную ответственность.

Как сообщалось, 22 сентября Нацагентство по предупреждению коррупции попросило Печерский райсуд Киева оштрафовать министра молодежи и спорта Игоря Жданова на 850-1700 гривен за несообщение о 80 тысячах гривен зарплаты.

Украинская правда