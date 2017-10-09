Шахтеры перекрыли дорогу между Киевом и Варшавой в ПП "Ягодин"

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Понедельник, 9 октября 2017, 14:33

Нововолынские шахтеры начали мирную акцию протеста возле украинско-польской границы на автомобильной дороге международного значения М 07 Киев-Ковель-контрольно-пропускной пункт "Ягодин".

Об этом сообщает 9 октября пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 11.30 на расстоянии 2 километров от пункта пропуска "Ягодин" в районе населенного пункта Старовойтово на Волыни около 70 человек перекрыли автомобильную дорогу между Киевом и Варшавой.

В результате переговоров сотрудников Национальной полиции с участниками пикета было договорено, что они будут частично пропускать по одному легковому транспортному средству, но движение грузовиков заблокируют полностью.

Путешествующих, которые планируют пересечь государственную границу Украины в пункте пропуска "Ягодин", предупреждают о возможных неудобствах и рекомендуют при планировании поездок с последующим пересечением границы воспользоваться другими пунктами пропуска.

Украинская правда

Темы: граница шахты
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