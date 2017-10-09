Порошенко: Киевская сессия ПА НАТО – крайне мощный сигнал

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Понедельник, 9 октября 2017, 14:47

Президент Петр Порошенко считает, что решение провести сессию Парламентской ассамблеи НАТО в 2020 году в Киеве – это "крайне мощный сигнал" поддержки от стран Альянса.

Такое заявление он сделал на своей странице в Facebook.

"Весной 2020 года Украина будет принимать Парламентскую Ассамблею НАТО. Для нас это крайне мощный сигнал солидарности и поддержки в борьбе за суверенитет и территориальную целостность от Альянса", - написал он.

Как сообщалось, постоянный комитет ПА НАТО удовлетворил заявку Украины на проведение весенней сессии ПА НАТО в 2020 году в Киеве.

Украинская правда

Темы: Порошенко НАТО Киев
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