МИД подтвердил гибель одного украинца в Конго

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Понедельник, 9 октября 2017, 15:18

Гражданин Украины погиб из-за катастрофы Ан-12 в Конго, которая произошла 30 сентября.

Об этом в микроблоге Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"ДР Конго официально подтвердили гибель 1 укр гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго. Соболезнования родным", - написала она.

По ее словам, МИД решает вопрос репатриации.

Как известно, 30 сентября в Киншасе - столице Конго - разбился военный грузовой самолет, по сообщению Reuters, никто из 12 членов экипажа не выжил.

Вместе с тем местное издание Actualite.cd сообщил, что на борту находились 8 человек, трое из которых - граждане Украины.

Украинская правда

Темы: МИД миротворцы
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