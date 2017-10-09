МИД подтвердил гибель одного украинца в Конго

Гражданин Украины погиб из-за катастрофы Ан-12 в Конго, которая произошла 30 сентября.



Об этом в микроблоге Twitter написала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Марьяна Беца.



"ДР Конго официально подтвердили гибель 1 укр гражданина вследствие катастрофы Ан-12 в Конго. Соболезнования родным", - написала она.



По ее словам, МИД решает вопрос репатриации.



Как известно, 30 сентября в Киншасе - столице Конго - разбился военный грузовой самолет, по сообщению Reuters, никто из 12 членов экипажа не выжил.



Вместе с тем местное издание Actualite.cd сообщил, что на борту находились 8 человек, трое из которых - граждане Украины.



Украинская правда