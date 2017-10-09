Дело о Калиновке: суд разрешил арест имущества и доступ к гостайне

Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство прокурора о временном доступе к вещам и документам, содержащим государственную тайну, по делу о взрывах военных складов в Калиновке.

Соответствующее решение суд вынес 29 сентября.

Суд постановил предоставить прокурору разрешение на временный доступ к вещам и документам, с возможностью их изъятия, которые находятся во владении Центрального ракетно-артиллерийского управлении ВСУ, на улице Дегтяревской, 28-А в Киеве.

В частности, предоставлен доступ к: книге учета по номерам и закрепления вооружения и техники; книге сводного учета комплектации ракет и боеприпасов; книге учета наличия и движения военного имущества; книге оперативного учета и комплектации боеприпасов и прочим документам.

Сообщается, что в случае невыполнения данного постановления, суд вправе вынести постановление о проведении обыска с целью изъятия указанных вещей и документов.

Кроме того, Винницкий городской суд 29 сентября разрешил арест имущества воинской части А1119 в городе Калиновка Винницкой области.

Арест наложен на "Книгу учета личного состава, прибывающего на техническую территорию", "Книгу учета выдачи разовых пропусков военной части А1119", "Книгу приема и сдачи дежурства", Дневник коричневого цвета, Рабочую тетрадь инженера учетно-операционного отдела старшего лейтенанта и другие документы.

Как известно, по факту взрывов в Калиновке расследуют уголовное производство по ст. 113 (диверсия) УК Украины.

Украинская правда