Дело о Калиновке: суд разрешил арест имущества и доступ к гостайне

1091 просмотр
Понедельник, 9 октября 2017, 15:51

Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство прокурора о временном доступе к вещам и документам, содержащим государственную тайну, по делу о взрывах военных складов в Калиновке.

Соответствующее решение суд вынес 29 сентября.

Суд постановил предоставить прокурору разрешение на временный доступ к вещам и документам, с возможностью их изъятия, которые находятся во владении Центрального ракетно-артиллерийского управлении ВСУ, на улице Дегтяревской, 28-А в Киеве.

В частности, предоставлен доступ к: книге учета по номерам и закрепления вооружения и техники; книге сводного учета комплектации ракет и боеприпасов; книге учета наличия и движения военного имущества; книге оперативного учета и комплектации боеприпасов и прочим документам.

Сообщается, что в случае невыполнения данного постановления, суд вправе вынести постановление о проведении обыска с целью изъятия указанных вещей и документов. 

Кроме того, Винницкий городской суд 29 сентября разрешил арест имущества воинской части А1119 в городе Калиновка Винницкой области.

Арест наложен на "Книгу учета личного состава, прибывающего на техническую территорию", "Книгу учета выдачи разовых пропусков военной части А1119", "Книгу приема и сдачи дежурства", Дневник коричневого цвета, Рабочую тетрадь инженера учетно-операционного отдела старшего лейтенанта и другие документы.

Как известно, по факту взрывов в Калиновке расследуют уголовное производство по ст. 113 (диверсия) УК Украины.

Украинская правда

Темы: Винницкая область чрезвычайное происшествие суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Калиновке расчищают 5-километровую зону вокруг арсенала 9 октября 2017, 08:39
В 2017 году на склад боеприпасов в Калиновке было выделено 25 млн 4 октября 2017, 16:06
Эксперт о Калиновке: В бункер, где был сильный взрыв, извне попасть сложно 4 октября 2017, 15:57
powered by lun.ua
Главные новости
У Тюрина ответили на обвинения в убийстве Вороненкова
Посольство Польши отреагировало на скандал с импортом угля из ОРДЛО
МИД подтвердил гибель одного украинца в Конго
Количество субсидиантов в Украине может вырасти до 90%
Все новости
офіційно

Ученые определили ген, отвечающий за детские капризы

отцовство

Молодые папы о том, как изменилась их жизнь с рождением ребенка

куда пойти

Афиша событий на 6-8 октября