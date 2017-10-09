Кличко обещает обновленные Андреевский спуск и Пейзажку в 2018 году

Власти Киева планируют презентовать обновленные Андреевский спуск и Аллею художников в мае 2018 года.

Об этом сообщил в ходе церемонии открытия "Театра на Подоле" в понедельник городской голова Киева Виталий Кличко, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Историческая часть Киева меняется. Следующей весной мы планируем презентовать обновленный Андреевский спуск и Аллею художников. Пейзажная аллея будет абсолютно реставрирована. Сейчас реставрационные работы идут на Владимирской горке, будет обновлен Фуникулер", – рассказал Кличко.



По его словам, в настоящее время Киев начинает строительство пешеходного моста, который будет соединять арку Дружбы народов с Владимирской горкой.



"Мы сделаем все, чтобы этот мост, который свяжет две туристические зоны – Мариинский парк и Владимирскую горку – открылся в следующем году. На Владимирской горке будут сделаны новые аллеи и новый фуникулер. Мы это все будем презентовать уже весной следующего года", – добавил мэр.



Ранне Кличко отмечал, что Киев находится на завершающем этапе переговоров с международными компаниями о привлечении около $500 млн инвестиций в строительство парка развлечений на территории Гидропарка.



Среди других планов мэр выделял запуск канатной дороги по маршруту арка Дружбы народов – Труханов остров, с продлением ее на втором этапе до Гидропарка. По словам Кличко, на этот проект уже найдены инвесторы.