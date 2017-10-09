В РФ арестовали двух задержанных украинских пограничников

Российский суд арестовал на 2 месяца двух украинских пограничников, которых задержали 3 октября российские правоохранители.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"По оперативной информации, в РФ в отношении украинских пограничников уже состоялся суд. При этом рассмотрение происходило по двум статьям: по незаконному пересечению границы и... злостному неповиновению работникам правоохранительного органа. Решение суда - содержание 2 месяца под стражей", - рассказал он.

Учитывая это, Слободян сделал вывод, что военнослужащие были захвачены силой.

"А тот факт, что к ним несколько дней назад не пустили украинского консула, только это подтверждает", - добавил он.

Представитель ГПСУ считает, что, скорее всего, на офицеров оказывается психологическое давление и не исключено, что у них на теле есть "видимые признаки физической борьбы на границе".

"Еще один довод в пользу этой версии - при осмотре линии границы, в месте предполагаемой "встречи" наших пограничников были обнаружены следы расположения двух групп, которые, скорее всего, и захватывали наших офицеров", - рассказал он.

По словам Слободяна, пограничная служба совместно с МИД будет продолжать требовать от российской стороны выдачи украинских охранников границы.

Он также рассказал о погранично-представительской встрече между Украиной и Россией по этому поводу, состоявшейся в понедельник.

"Встреча на линии границы по поводу того, как двое украинских пограничников Сумского отряда попали в руки российских ФСБ-шников, завершилась ... ничем", - отметил представитель ГПСУ.

По словам прес-секретаря, российский пограничник, который пришел на встречу, заявил, что он не уполномочен отвечать на вопросы, и только вручил российскую версию протокола о встрече.

"Документ формально-сухой и не содержит ответов на вопросы, которые интересуют украинскую сторону. Украинские пограничники письменно выразили свое возражение в связи с нарушением российской пограничной службой протокольных договоренностей и откровенно циничной позицией", - сказал Слободян.

Как сообщалось, 4 октября Государственная пограничная служба Украины заявила об исчезновении двух пограничников во время мониторинга границы в Сумской области.

В тот же день российская сторона официально заявила, что задержала их.

Украинская правда