На горе Карачун открыли памятник украинским героям

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Понедельник, 9 октября 2017, 18:07

На горе Карачун вблизи города Славянск Донецкой области открыт памятник Героям Небесной Сотни и добровольцам, которые в 2014 году защищали территориальную целостность Украины.

О торжественных мероприятиях по случаю Дня защитника Украины сообщает в понедельник издание Восточный проект.

Представителей силовых структур, участвовавших в освобождении города в 2014 году, наградили волонтерской медалью "За освобождение Славянска". 65 военнослужащих получили награду посмертно.

 

Медалью "За освобождение Славянска" посмертно отметили мирных жителей, погибших из-за своих украинских взглядов.

 

Отмечается, что награды получили волонтеры и активисты, которые помогали Славянску и району в тяжелые времена до и после боевых действий.

 

Темы: АТО
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