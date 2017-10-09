В РФ говорят, что ревность не основная версия убийства Вороненкова - РосЗМИ

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Понедельник, 9 октября 2017, 18:50

В Следственном комитете России не считают приоритетной озвученную версию Генпрокуратуры Украины об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Об этом заявили следователи, которые занимаются расследованием убийства Вороненкова, передает российское издание РБК.

Указывается, что российское следствие рассматривает несколько версий. Среди них есть и бытовая, то есть убийство, совершенное на почве ревности.

"Эта версия не является приоритетной", - отметил собеседник.

Как известно, по данным ГПУ, организатором убийства экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин.

Украина будет обращаться в Российскую Федерацию для экстрадиции заказчика убийства Вороненкова.

Мотивом убийства Вороненкова, по версии украинской прокуратуры, стало сочетание высших интересов России и личных мотивов заказчика Владимира Тюрина.

Темы: Вороненков Росcия прокуратура
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