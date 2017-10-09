День в АТО: Боевики применяли минометы и гранатометы, 2 пострадавших

Пророссийские боевики в понедельник 6 раз нарушили перемирие, применяя минометы и гранатометы различных видов. В ответ почти на каждый обстрел силы ВСУ применяли оружие на поражение.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Согласно информации, наиболее беспокойно было на Приморском направлении, где боевики ночью из автоматических гранатометов били по укреплениям сил АТО неподалеку Красногоровки.

"Наши военные накрыли врага огнем из крупнокалиберного пулемета. В результате противостояния получил ранения один украинский боец. Пострадавшего оперативно госпитализировали, и сейчас состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Кроме того, под утро пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из противотанкового гранатомета возле Талаковки. В результате этой провокации один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил боевую травму.

Также около 16 часов НВФ в районе Широкино применили 82-миллиметровый миномет.

Днем на Донецком направлении боевики обстреливали из пулеметов украинских защитников у Авдеевки и Невельского.

На Луганском направлении факт применения НВФ противотанкового гранатомета зафиксирован неподалеку Новоалександровки.

Украинская правда