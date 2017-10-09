Матиос: Неграмотное большинство в Раде заставляет меня танцевать, как на сковородке

Главный военный прокурор Анатолий Матиос высказался против принятого Радой закона, который вводит судебную реформу.

Об этом он сказал в эфире ZIK.

Матиос заявил, что "неграмотное большинство в Верховной Раде заставляет (его - ред.) танцевать, как на сковородке".

"Как я могу это (закон) выполнять. Я должен бунтовать? Как военный я не имею права это делать. Я бунтую здесь публично и призываю господина Парубия одуматься", - сказал чиновник в эфире телеканала.

"У вас есть экспертно-юридическое управление Рады и многие другие специализированные учреждения - Институт Корецкого, Академия правовых наук, специализированные институты Генпрокуратуры, МВД и СБУ. Спросите, можно ли выполнить то, что написано, кроме поправки Лозового, которую якобы нивелировал недостаточно чисто юридически господин Емец. Я сочувствую народному депутату Руслану Князевичу и себе, что мы должны воплощать в жизнь закон о судебной реформе", - добавил Матиос.

Как известно, 6 октября парламент не отменил своего решения о принятии закона, который вводит судебную реформу.

Верховная Рада приняла его 3 октября. Перед тем парламент 7 пленарных дней рассматривал 4383 поправок к закону.



Из-за большого объема документ поделен на 6 разделов: изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс; изменения в Гражданский процессуальный кодекс; изменения в Кодекс административного судопроизводства; изменения в ряд законов и кодексов; изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей"; заключительные положения.



Этот закон, в частности, определяет Верховный Суд единой кассационной инстанцией ​​в Украине, а также вводит механизм рассмотрения типичных дел по примеру решения Верховного Суда по одному из подобных дел (так называемое прецедентное право).



Также вводится Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и так называемый "электронный суд" (Единая судебная информационно-телекоммуникационная система).



После принятия законопроекта депутаты возмущались, что поправка Андрея Лозового сокращает срок рассмотрения уголовных дел так, что бывшие "регионалы" и руководители государства могут избежать ответственности. Но заместитель главы комитета по судопроизводству Леонид Емец заверил, что эта поправка по сути не попала в УПК.