Сборная Украины проиграла Хорватии, и не едет на ЧМ-2018 в Россию

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Понедельник, 9 октября 2017, 23:39

Сборная Украины не поедет на чемпионат мира по футболу, который состоится в России в 2018 году.

Как сообщает корреспондент УП, в понедельник, 9 октября, в заключительном матче квалификации к ЧМ-2018 подопечные Андрея Шевченко в Киеве на переполненном НСК "Олимпийский" проиграли команде Хорватии со счетом 0:2. Все голы этого матча были забиты во втором тайме.

В стартовые 45-ть минут поединка выигрышнее выглядела именно украинская команда. Опасными ударами по воротам хорватов отличились Ракицкий, Марлос и Степаненко. А под завершение первого тайма после паса Ярмоленко должен был забивать Коноплянка, но не попал в пустой угол ворот с нескольких метров.

Второй тайм матча сине-желтые провалили. На шестьдесят второй минуте после паса Модрича ударом головой из-под Хачериди пробил Крамарич, открыв счет в этой встрече. Через восемь минут - опять ошибка защиты украинской команды, и Крамарич делает дубль, пробив с нескольких метров в пустой угол ворот - 0:2.

На семьдесят второй минуте мог отработать один гол Ярмоленко, но не попал по мячу, находясь в нескольких метрах от ворот сборной Хорватии.

Прямую путевку из группы сборной Украины на ЧМ-2018 выиграла Исландия, набравшая 22 очка. Сборная Хорватии, обыграв украинцев с 20 пунктами, заняла второе место, и будет играть матчи плей-офф за выход на Мундиаль.

Украинская правда

Темы: Росcия Хорватия футбол
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