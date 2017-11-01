СМИ назвали имя терориста, совершившего наезд на людей в Нью-Йорке

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Среда, 1 ноября 2017, 01:25

Наезд на людей в Нью-Йорке совершил человек по имени ​Сайфулло Хабибулаевич Саипов, прибывший в США из Узбекистана. 

Об этом сообщил американский телеканал CBS.

Источники в правоохранительных органах идентифицировали подозреваемого как Сайфулло Хабибуллаевича Саипова, 29-летнего мужчину из Тампы, штат Флорида. Он приехал в США в 2010 году из Узбекистана.

Совершив наезд на людей, подозреваемый вышел из грузовика с криками "Аллаху Акбар".

Власти Нью-Йорка считают, что это был единичный, не связанный с какой-либо терористической группировкой, теракт.

Как сообщалось, в Нью-Йорке неизвестный преднамеренно наехал на арендованном грузовике на людей возле Всемирного торгового центра в нижнем Манхэттене. Затем вышел из машины, с травматическим оружием в руках. Подозреваемый был ранен полицией и взят под стражу.

По уточненным данным погибли восемь человек и серьезно ранены 11.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал случившееся терактом.

Темы: США теракт
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