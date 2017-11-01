Суд в Испании вызвал отстраненное руководство Каталонии на допросы
Национальный суд Испании выдал повестки на имена отстраненного от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и еще 13 членов его правительства, так же отстраненных с должностей, на допросы.
Об этом пишет Радио Свобода.
Суд в Мадриде начинает рассматривать обвинения против бывших региональных чиновников в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате государственных или общественных средств в связи с их действиями вокруг референдума о независимости Каталонии и дальнейшего самовольного провозглашения этой независимости.
Бывшие чиновники вызваны на допросы на 2 и 3 ноября.
Как известно, сам Пучдемон сейчас находится в столице Бельгии Брюсселе. Он заявил, что не будет просить политического убежища в этой стране, однако в Испанию не вернется.
По его словам, то, насколько долго он будет оставаться в Брюсселе, зависит от гарантий честного судебного процесса. Как только они будут обеспечены, "мы немедленно вернемся".
Напомним, во вторник Пучдемон согласился на созванные Мадридом выборы в регионе.
Досрочные выборы в Каталонии Мадрид назначил на 21 декабря этого года, распустив каталонский парламент. На этот шаг испанское правительство пошло после того, как парламент Каталонии провозгласил независимость республики.
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