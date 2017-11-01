Суд в Испании вызвал отстраненное руководство Каталонии на допросы

48 просмотров
Среда, 1 ноября 2017, 02:17

Национальный суд Испании выдал повестки на имена отстраненного от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и еще 13 членов его правительства, так же отстраненных с должностей, на допросы.

Об этом пишет Радио Свобода.

Суд в Мадриде начинает рассматривать обвинения против бывших региональных чиновников в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате государственных или общественных средств в связи с их действиями вокруг референдума о независимости Каталонии и дальнейшего самовольного провозглашения этой независимости.

Бывшие чиновники вызваны на допросы на 2 и 3 ноября.

Как известно, сам Пучдемон сейчас находится в столице Бельгии Брюсселе. Он заявил, что не будет просить политического убежища в этой стране, однако в Испанию не вернется.

По его словам, то, насколько долго он будет оставаться в Брюсселе, зависит от гарантий честного судебного процесса. Как только они будут обеспечены, "мы немедленно вернемся".

Напомним, во вторник Пучдемон согласился на созванные Мадридом выборы в регионе.

Досрочные выборы в Каталонии Мадрид назначил на 21 декабря этого года, распустив каталонский парламент. На этот шаг испанское правительство пошло после того, как парламент Каталонии провозгласил независимость республики.

Темы: Каталония Испания
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Конституционный суд Испании заблокировал решение о независимости Каталонии 31 октября 2017, 14:02
Лидер Каталонии нанял адвоката, который защищал баскских сепаратистов ЭТА 31 октября 2017, 10:03
Отстраненный лидер Каталонии приехал в Брюссель - СМИ 30 октября 2017, 15:58
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
В Нью-Йорке неизвестный наехал и стрелял в людей, есть жертвы
В Донецкой области СБУ задержала неизвестного с килограммом взрывчатки
Задержана подозреваемая в убийстве полковника СБУ в Мариуполе
Сын Авакова и еще один фигурант "дела рюкзаков" получили подозрения
Все новости
киев

Как выглядит Пешеходный мост после ремонта

экология

О страхах, что "прячутся" в темных водах Черного моря

перечень МОЗ

Бесполезные лекарства при гриппе и ОРВИ, и что делать, если уже заболел