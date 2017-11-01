На Донбассе погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе

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Среда, 1 ноября 2017, 02:42

На Донбассе в ходе антитеррористической операции погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе.

Об этом сообщил командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили в facebook.

"Погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе", - написал он.

Как сообщал 31 октября штаб АТО, террористы ОРДЛО из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстреляли опорный пункт ВСУ у Опытного. В результате один украинский воин погиб, один был ранен.

Темы: АТО Вооруженные силы
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