На Донбассе погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе

На Донбассе в ходе антитеррористической операции погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе.

Об этом сообщил командир грузинского легиона Мамука Мамулашвили в facebook.

"Погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе", - написал он.

Как сообщал 31 октября штаб АТО, террористы ОРДЛО из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстреляли опорный пункт ВСУ у Опытного. В результате один украинский воин погиб, один был ранен.