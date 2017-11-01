В Крыму повредили газопровод, оккупанты подозревают подрыв

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Среда, 1 ноября 2017, 03:13

В оккупированном Крыму была повреждена линия газопровода, Национальный антитеррористический комитет (НАК) России прорабатывает версию подрыва.

Об этом со ссылкой на НАК пишет РИА Новости.

"Вчера около 20.00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода", — говорится в сообщении НАК.

На месте работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии, отмечает НАК, "в том числе диверсии".

Темы: Крым оккупация
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