Теракт в Нью-Йорке: В грузовике нашли записку о причастности к ИГИЛ

Полиция нашла свидетельство причастности террориста, совершившего наезд на людей в Нью-Йорке, к ИГИЛ.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает NBCnews.

В записке, найденной внутри грузовика, которым совершен наезд на людей на велосипедной дорожке в Манхэттене, сказано, что преступник осуществил атаку от имени террористической организации ИГИЛ.

Как сообщалось, в Нью-Йорке неизвестный преднамеренно наехал на арендованном грузовике на людей возле Всемирного торгового центра в нижнем Манхэттене. Затем вышел из машины, с травматическим оружием в руках. Подозреваемый был ранен полицией и взят под стражу.

В результате терракта погибли восемь человек и серьезно ранены 11.

Источники в правоохранительных органах идентифицировали подозреваемого как Сайфулло Хабибуллаевича Саипова, 29-летнего мужчину из Тампы, штат Флорида. Он приехал в США в 2010 году из Узбекистана.

St. Charles, Missouri, Corrections Department

Ранее этот гражданин несколько привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.