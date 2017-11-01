Сутки в АТО: вечером боевики применили артиллерию, есть потери

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 17 раз нарушили режим тишины. В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В районе проведения АТО враг и далее нарушает перемирие и применяет вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров.

Так, вечером оккупанты почти 2 часа били из 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 миллиметров, гранатометов и пулеметов по защитникам Широкиного, что на Приморском направлении. Украинские воины отвечали противнику из пехотного вооружения.

В результате этого противостояния получили ранения трое украинских военнослужащих.

На Луганском направлении российско-оккупационные группировки ночью выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров неподалеку Орехового.

А на Донецком направлении под вражеским огнем из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оказались позиции украинской армии на подступах к Авдеевке, Луганскому и Зайцевому.

"Превосходящим огнем из пехотного вооружения силы АТО 13 раз подавляли активность наемников", - отметили в штабе.

Как сообщалось, в ходе антитеррористической операции на Донбассе погиб доброволец из Грузии Гиорги Саралидзе.