Найцікавіше: 2002. Інформаційна поліція зі штабом в Адміністрації президента 2004. ЦВК не поспішає оголошувати перемогу Ющенка 2009. В Україні вже 60 померлих від епідемії грипу 2013. Ув’язнену Тимошенко хочуть відпустити за кордон на лікування

2001, четвер

– У Вашингтоні відбулася конференція "Україна на шляху до зрілої державності". Центральну роль у заході планували відвести Віктору Ющенку, але він не прилетів. Замість екс-прем’єра головним українським доповідачем став чинний прем’єр Анатолій Кінах.

Він висловив упевненість, що демократичні реформи набувають безповоротного характеру, тому що в країні виросло нове покоління, яке не дозволить повернути вектор історії назад.

Цікавим став виступ заступника держсекретаря США з глобальних проблем Поли Добрянської, яка зауважила, що українські політики мають нарощувати товсту шкіру стосовно журналістської критики.

2002, п’ятниця

– Швейцарська газета "Ноє Цюрхер Цайтунґ" пише про "інформаційну поліцію" в Україні. На думку видання, вона розквартирована в президентському палаці. А керівнику Адміністрації президента Віктору Медведчуку газета віддає авторство "темників".

2003, субота

– У Львові відбувся форум "Нашої України". Почався він на місцевому велотреку. Але на ньому не змогли розміститися всі активісти. Через це протест перемістився під будинок Львівської обласної ради.

Міліція нарахувала 15 тисяч учасників.

2004, понеділок

– ЦВК затягує час і не оголошує переможця першого туру виборів президента України. А поки немає остаточного результату, за законом кандидати не можуть продовжувати агітацію. Підраховано 94,2% бюлетенів.

А співдоповідач моніторингового комітету ПАРЄ Ханне Северінсен здивована розбіжностями між результатами екзит-полу та попередніми даними, оголошеними ЦВК.

2005, вівторок

– Після успішного продажу "Криворіжсталі" прем’єр-міністр Юрій Єхануров оголосив про наміри продати ще три державних підприємства. Серед них і "Укртелеком".

В уряді повідомили, що міністерства аналізують діяльність приблизно чотирьох десятків компаній і холдингів, контрольними пакетами акцій яких володіє держава.

А фракції БЮТ та "Єдиної України" Богдана Губського наполягають, щоб гроші від продажу "Криворіжсталі" витратили на повернення внесків громадян Ощадбанку СРСР.

2006, середа

– Верховна Рада нарешті відправила у відставку двох міністрів від "Нашої України". Обговорення того, чи може "Наша Україна" одночасно перебувати в опозиції і мати своїх міністрів в уряді, тривало вже не перший тиждень.

Крісла залишили міністр юстиції Роман Зварич та міністр культури Ігор Ліховий.

2007, четвер

– Генеральна конференція ЮНЕСКО ухвалила резолюцію про "Вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні". Раніше ЗМІ повідомляли, що з остаточного тексту резолюції було вилучено слово "геноцид".

2008, субота

– "Уряд побув рік, набрався боргів, вибачте, як сучка блох, і настав час погашати борги". Президент Віктор Ющенко впевнений, що причина фінансової кризи в Україні не в ситуації у світі, а в популізмі уряду.

2009, неділя

– Уже 60 людей в Україні померли від епідемії грипу. Взагалі кількість хворих на грип та ГРЗ складає 191 тисячу осіб. Влада звітує про 300 тисяч доз лікарського засобу "Таміфлю", який прибуде в країну через кілька годин. Громадянам роздаватимуть його безкоштовно.

З метою стабілізації цін на ринку уряд встановив граничний рівень вартості окремих лікарських засобів і виробів медичного призначення.

2010, понеділок

– Місцеві вибори відбулися. БЮТ вимагає проведення повторних виборів у Тернополі та Київській і Львівській областях через те, що прихильники "Батьківщини" були позбавлені права вибору "через системні фальсифікації".

У Запоріжжі кандидат від Партії регіонів Володимир Кальцев уже вітає з перемогою конкурента від "Батьківщини" Олександра Сіна (пізніше той перейде до лав регіоналів).

А от у Харкові в кандидата Арсена Авакова, який конкурує з Геннадієм Кернесом на посаду мера міста, справи не такі добрі. Екзит-поли віддають перевагу Авакову, проте підрахунок голосів у місті йде дуже повільно, і поки комісія інформує про лідерство Кернеса.

2011, вівторок

– У Києві під парламентом близько півтори тисячі чорнобильців влаштовують акцію протесту проти скасування пільг. Активісти зламали паркан та дійшли до дверей Верховної Ради, звідки їх відтіснив "Беркут". Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов назвав акцію провокацією, проте пообіцяв, що пільги не скасовуватимуть.

2012, четвер

– Результати парламентських виборів сфальсифіковано в 35 округах, стверджує координатор "Спільної справи" Олександр Данилюк.

За його словами, на кількох мажоритарних округах, за даними паралельного підрахунку, перемогли опозиціонери, проте ЦВК заявила про лідерство кандидатів від влади. "Найбруднішими в історії України" назвала ці вибори заступник глави Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна.

Журналісти знайшли цікавий приклад фальсифікацій на сайті ЦВК. На окрузі №66 на Житомирщині, де переможцем визнали регіонала Віталія Журавського, кількість виборців, що проголосували, була більшою за число виданих бюлетенів.

– О 4 годині ранку з американської в'язниці вийшов на волю екс-прем’єр Павло Лазаренко. Його було заарештовано у лютому 1999 року, а остаточно засуджено за відмивання коштів у листопаді 2009. Адвокат Лазаренка повідомила, що її підзахисний висловив бажання повернутися в Україну.

2013, п’ятниця

– Екс-прем’єр Юлія Тимошенко закликає опозицію підтримати законопроект Анжеліки Лабунської про лікування ув'язнених за кордоном – негайно і без внесення поправок.

Цей законопроект передбачає можливість лікування засуджених за кордоном у разі, якщо за рік безперервного перебування в лікарні вони не вилікувались. Також документ пропонує, щоб суд одночасно вирішив звільнити таку особу від покарання через хворобу.

Спостерігачі від Європарламенту екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський та колишній президент Європарламенту Пет Кокс заявили, що вважають законопроект, через який Тимошенко зможе виїхати за кордон, найбільш оптимальним.

Проте в Партії регіонів заявили, що цей проект не буде ухвалено без поправок.

Законопроект Лабунської розглядатимуть за кілька годин до початку Євромайдану. І не ухвалять.

– "Це ж не головна проблема в Україні". Президент Віктор Ющенко відповідає на питання, коли він планує переїжджати з державної дачі в Конча-Заспі.

2014, субота

– Шість українських військових загинули та ще десять дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Взагалі станом на 31 жовтня за час війни на Донбасі загинули 4035 осіб, ще 9336 людей було поранено, звітує ООН.

Є й хороші новини. З полону терористів звільнено ще 25 українських військових, яких захопили під час боїв під Іловайськом. Їх обміняли на 25 бойовиків.

2015, неділя

– Найближчими днями буде зрозуміло, чи здатні політичні лідери змінити олігархічну систему на європейську, вважає лідер парламентської фракції БПП Юрій Луценко.

Так він прокоментував затримання напередодні соратника бізнесмена Ігоря Коломойського Геннадія Корбана. Президент Петро Порошенко підкреслив необхідність прозорого розслідування справи Корбана.

А ГПУ, яка вивчає причетність Корбана до керівництва організованою злочинною організацією, оприлюднила відео його затримання.

2016, вівторок

– Генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія пішов у відставку за власним бажанням. Причиною такого рішення він назвав те, що від 1,2 мільярдів гривень, передбачених для розвитку суспільного мовлення, де-факто залишається 193 мільйони. Так, 450 мільйонів витрат на проведення Євробачення влада вирішила взяти з бюджету НСТУ.

"Засмучена новиною про відставку Зураба Аласанії. Він зробив великий внесок у розвиток "UA:Перший" в Україні", – прокоментувала це представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович.

Рустем Халілов, для УП