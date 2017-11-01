Панама выдала Каськива Украине

6077 просмотров
Среда, 1 ноября 2017, 09:01
ГПУ

Из Панамы экстрадирован экс-глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"Ночью 1 ноября совместные усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадирован бывший глава Госкоминвестпроекта В. Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн", – написал он.

"Сейчас Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия", – сообщил Луценко утром 1 ноября.
 
Генпрокурор отметил, что "это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украине – но не последний".

Темы: Каськив Генпрокуратура Луценко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАБУ проверяет проекты агентства Каськива 2 августа 2017, 18:22
ГПУ ожидает Каськива в Украине к концу лета 26 мая 2017, 14:36
Украина ждет решения Панамы по Каськиву 4 мая 2017, 20:58
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Оккупанты Крыма полностью прекратили движение через админграницу
Панама выдала Каськива Украине
Хроника 1 ноября. Власть борется со "свиным гриппом", а заключенная Тимошенко хочет в Европу
Сутки в АТО: вечером боевики применили артиллерию, есть потери
Все новости
Хэллоуин в космосе

Страшные звуки с Сатурна и Юпитера от NASA

made in Ukraine

Теплые пижамы от украинских брендов

фетизм

Почему некоторых людей дискриминируют из-за лишнего веса