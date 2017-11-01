Панама выдала Каськива Украине

Из Панамы экстрадирован экс-глава Госкоминвестпроекта Владислав Каськив.



Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.



"Ночью 1 ноября совместные усилиями ГПУ и СБУ из Панамы в Украину экстрадирован бывший глава Госкоминвестпроекта В. Каськив, который подозревается в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами государственного бюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн", – написал он.



"Сейчас Каськив доставлен в Главное следственное управление ГПУ, проводятся следственные действия", – сообщил Луценко утром 1 ноября.



Генпрокурор отметил, что "это первый случай экстрадиции экс-чиновника в Украине – но не последний".