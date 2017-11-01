Оккупанты Крыма полностью прекратили движение через админграницу

В ночь на 1 ноября оккупационные службы, расположенные на территории аннексированного Крыма, полностью прекратили движение транспортных средств и пешеходов через административную границу.



Это произошло в 1:30 ночи, сообщает Государственная пограничная служба Украины.



"Причины таких действий не известны, поскольку с полуострова людей также не пропускают", – отмечается в сообщении.



"Из-за довольно низкого пассажиро-транспортного потока, скопления автомобилей и очередей граждан по состоянию на 8 часов утра нет", – сообщают пограничники.



В связи с такой ситуацией, возникшей перед контрольными пунктами "Чонгар", "Каланчак" и "Чаплинка", Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию и воздержаться от поездок.



В случае возобновления оккупантами движения через админграницу с аннексированным Россией Крымом об этом сообщат.