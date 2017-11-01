Во время теракта в США украинцы не пострадали – посольство
Граждан Украины среди пострадавших в результате теракта в Нью-Йорке нет.
Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.
"По предварительной информации, украинских граждан среди погибших или раненых нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате умышленного наезда грузовика погибли 8 человек.
Как сообщалось, 31 октября в Нью-Йорке неизвестный преднамеренно наехал на арендованном грузовике на людей возле Всемирного торгового центра в нижнем Манхэттене.
Затем вышел из машины, с травматическим оружием в руках. Подозреваемый был ранен полицией и взят под стражу.
Погибли 8 человек и серьезно ранены 11.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал случившееся терактом.
Позже СМИ сообщили, что наезд на людей в Нью-Йорке совершил человек по имени Сайфулло Хабибулаевич Саипов, прибывший в США из Узбекистана.
Полиция нашла свидетельство причастности террориста, совершившего наезд на людей в Нью-Йорке, к ИГИЛ.
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