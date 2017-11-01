Во время теракта в США украинцы не пострадали – посольство

Граждан Украины среди пострадавших в результате теракта в Нью-Йорке нет.

Об этом сообщает Посольство Украины в США в Facebook.

"По предварительной информации, украинских граждан среди погибших или раненых нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате умышленного наезда грузовика погибли 8 человек.

Как сообщалось, 31 октября в Нью-Йорке неизвестный преднамеренно наехал на арендованном грузовике на людей возле Всемирного торгового центра в нижнем Манхэттене.

Затем вышел из машины, с травматическим оружием в руках. Подозреваемый был ранен полицией и взят под стражу.

Погибли 8 человек и серьезно ранены 11.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал случившееся терактом.

Позже СМИ сообщили, что наезд на людей в Нью-Йорке совершил человек по имени ​Сайфулло Хабибулаевич Саипов, прибывший в США из Узбекистана.

Полиция нашла свидетельство причастности террориста, совершившего наезд на людей в Нью-Йорке, к ИГИЛ.